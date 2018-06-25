Португалия: совесть не выдержала...

Во время дачи свидетельских показаний в отделении Силвеш Департамента по расследованиям и уголовным наказаниям (DIAP) Фару 73-летний мужчина неожиданно признался, что полтора года назад убил своего 81-летнего соседа из огнестрельного оружия.

События относятся к декабрю 2016 года и произошли в районе São Bartolomeu de Messines, муниципалитет Силвеш (район Фару), где проживали подсудимый и жертва.

Согласно заявлению прокуратуры, что подозреваемый убил жертву в результате «конфликтов между соседями» и вскоре вернулся в свой дом и сжег одежду, которая была на нем в тот день , а на следующий день вернулся в дом жертвы и устроил разгром, чтобы имитировать ограбление».

До судебного заседания пожилой бельгиец будет находится в КПЗ.