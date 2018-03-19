Португалия: спекулировали билетами на концерты U2

Понедельник, 19 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: спекулировали билетами на концерты U2

Контрольная операция увенчалась успехом.

Управление продовольственной и экономической безопасности (ASAE) через свое Национальное подразделение по информации и уголовным расследованиям (UNIIC) с февраля месяца предпринимает меры по онлайн-наблюдению за продажей билетов, через различные сайты в интернете, на концерты ирландской группы U2, которые состоятся в Португалии в сентябре с.г.

В ходе операции уже задержаны - с поличным - десять человек за незаконную продажу билетов на U2 по спекулятивной цене, конкретнее - в городах Лиссабон, Мойта, Одивелаш, Пасуш-де-Феррейра, Вила-Нова-де-Гайя, Виана-ду-Каштелу, Матозиньюш и Бенедита.

Были изъяты 26 билетов официальной стоимостью от 37 до 200 евро, которые продавались по цене от 150 до 400 евро, что позволило продавцам-спекулянтам получить прибыль свыше 200%.

Задержанные предстали в суде, который постановил временно приостановить процесс при условии предоставления денежного залога или выполнения работ в пользу общества.

ASAE предупреждает потребителей, что им следует избегать приобретения билетов выше их официальной стоимости, поскольку такая продажа является преступлением спекуляции, караемым тюремным заключением на срок до трех лет.

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