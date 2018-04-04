Португалия: спор закончился судом

Двое мужчин разругались в ночном развлекательном баре, после того как один, по ошибке, похлопал другого по голове в знак приветствия, приняв его за друга.

Хотя «обидчик» принес свои извинения, мужчину это не удовлетворило, и, уже находясь на улице, он сел в свою машину, выехал на встречную полосу и выстрелил, к счастью, безуспешно.

Суд Сау Жоау Нову в Порту приговорил 34-летнего подсудимого к пяти годам лишения свободы (условно) за попытку убийства, а также выплате штрафа в размере 500 евро и запрету на вождение в течение шести месяцев за движение, в момент совершения преступления, по встречной полосе.