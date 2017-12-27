Португалия: «Спортинг» арендует Вьетто

Нападающий мадридского «Атлетико» Лусиано Вьетто продолжит карьеру в Португалии. Sport.es со ссылкой на A Bola сообщает, что 24-летний футболист перейдёт на правах аренды в лиссабонский «Спортинг».

При этом в контракт будет включён пункт о выкупе игрока за 10 млн евро.

Аргентинец выступает за «Атлетико» с 2015 года, куда за 20 млн евро был куплен у «Вильярреала». В прошлом сезоне Лусиано Вьетто на правах аренды выступал за «Севилью», но, вернувшись в Мадрид, так и не пробился в основной состав, пишет championat.com.

На счету Вьетто 10 официальных матчей за «Атлетико» и ни одного гола в текущем сезоне.