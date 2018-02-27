Португалия: «Спортинг» обыграл «Морейренси»

Встреча, прошедшая в понедельник в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 60-й минуте у «Спортинга» был удален Радослав Петрович, но, оставшись в меньшинстве, лиссабонцы смогли добиться победы благодаря мячу Желсона Мартинша в компенсированное время второго тайма. Во время празднования гола форвард снял с себя майку, за что получил вторую желтую карточку и был удален, пишет РИА Новости.

«Спортинг» с 59 очками занимает третье место в таблице, отставая на пять баллов от лидирующего «Порту» и по дополнительным показателям уступая «Бенфике», располагающейся на второй строчке. «Морейренсе» замыкает таблицу с 19 очками.