Португалия: «Спортинг» по пенальти победил «Порту»

Основное время ответного матча, состоявшегося в среду в Лиссабоне, завершилось со счетом 1:0 в пользу «Спортинга». Мяч на 85-й минуте забил Себастьян Коатес, пишет РИА Новости.

Первая игра, прошедшая 7 февраля в Порту, закончилась с аналогичным счетом, но в пользу «драконов». Для выявления победителя противостояния было назначено дополнительное время, которое не принесло результата, а затем и серия пенальти, где точнее оказались футболисты «Спортинга» - 5:4.

В финале Кубка Португалии «Спортинг» сыграет с «Авешем», который взял верх над «Калдашем».