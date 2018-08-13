Португалия: "Спортинг" победил "Морейренсе"
"Спортинг" победил "Морейренсе" в первом туре чемпионата Португалии.
Футболисты лиссабонского "Спортинга" нанесли поражение "Морейренсе" в первом туре чемпионата Португалии.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1. На гол Эриберто Тавареша (6-я минута) у хозяев лиссабонская команда ответила точными ударами Бруну Фернандеша (16) и Баса Доста (74, с пенальти, и 90), пишет РИА Новости.
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