Португалия: "Спортинг" победил "Морейренсе"

Понедельник, 13 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия:

"Спортинг" победил "Морейренсе" в первом туре чемпионата Португалии.

Футболисты лиссабонского "Спортинга" нанесли поражение "Морейренсе" в первом туре чемпионата Португалии.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1. На гол Эриберто Тавареша (6-я минута) у хозяев лиссабонская команда ответила точными ударами Бруну Фернандеша (16) и Баса Доста (74, с пенальти, и 90), пишет РИА Новости.

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