Португалия: «Спортинг» упустил победу в дерби на последних минутах

Открыв счет на 18-й минуте усилиями Желсона Мартинша, «Спортинг» потерял лидерство на 90-й минуте после гола Жонаса с пенальти - 1:1.

Подопечные Жорже Жезуша занимают вторую строчку в турнирной таблице, уступая «Порту» два очка, пишет footballtop.ru.

Напомним, «Спортинг» сыграет с «Астаной» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч пройдет в столице Казахстана 15 февраля, ответная игра состоится через неделю в Лиссабоне.