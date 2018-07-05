Португалия: «Спортинг» выручит с продажи Фернандеша 28 млн евро

Лондонцы готовы заплатить за переход хавбека 23 миллиона евро.

Лиссабонцы готовы расстаться с игроком, но хотят выручить 28 миллионов евро. В свою очередь 23-летний португалец хочет покинуть клуб в связи с туманными перспективами. Ранее сообщалось, что Фернандеш, выступающий за «Спортинг» с 2017 года, может стать игроком «Атлетико».

Напомним, что в минувшем сезоне 23-летний футболист провел в чемпионате Португалии 33 матча и забил 11 голов. Согласно информации Transfermarkt, транферная стоимость Фернандеша составляет 30 миллионов евро, пишет news.sportbox.ru.