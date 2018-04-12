Португалия: спрос на «золотые визы»

Согласно им, инвестиции, привлеченные посредством ВНЖ для инвестиционной деятельности (ARI), более известных как «золотые визы», в марте с.г. упали до 103,3 млн евро, т.е. на 46% по сравнению с тем же месяцем 2017 года (192,4 млн евро).

Из общей суммы инвестиций, полученной в марте, большинство соответствует приобретению недвижимости (92,7 млн евро), а на перевод капитала пришлось 10,6 млн евро.

В прошлом месяце были предоставлены 174 ARI, из которых 163 - в результате приобретения недвижимости, в том числе 23 - посредством покупки недвижимости для последующего восстановления (reabilitação urbana). Перевод капитала послужил основанием для выдачи 10 «золотых виз», а возможностью создания не менее 10 рабочих мест воспользовался только один претендент, получивший в результате ARI.

Согласно статистике SEF, в первом квартале текущего года инвестиции, полученные благодаря «золотым визам», составили 293.894.642,10 евро, что на 32% меньше по сравнению с тем же периодом 2017 года (433.257.163,00 евро).