Португалия: средневековая ярмарка

Пятница, 27 Июль 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: средневековая ярмарка

Путешествие во времена Средневековья в Санта-Мариа-да-Фейра.

Ежегодно в августе месяце городок Санта-Мариа-да-Фейра вновь становится средневековым поселением, в котором рыцари в тяжелых доспехах крепко держат свои мечи и выясняют отношения на рыцарских турнирах.

На десять дней исторический центр города превращается в одну большую средневековую ярмарку, на которую съезжаются купцы, ремесленники, кузнецы, пекари, погонщики и продавцы ликеров.

Внутри замка вы можете увидеть сцены из повседневной жизни эпохи средневековья, а за стенами замки принять участие в знаменитых пиршествах и отведать великолепные блюда из других эпох. На улицах города выступают бродячие акробаты, музыканты, жонглеры и глотатели огня. Создается ощущение, что Вы перенеслись во времени в далекое прошлое.

Место проведения: Santa Maria da Feira

Время проведения: с 1 по 12 августа

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