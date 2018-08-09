Португалия: средневековье в Каштру-Марин

В течение четырех дней и ночей в замке Каштру-Марин появляются как раньше короли и королевы, рыцари в сверкающих доспехах, шуты, бродячие музыканты, дамы и кавалеры. Придворные проходят перед глазами многочисленных туристов, которые съезжаются сюда каждый год.

Конные и пешие турниры, театральные представления на улицах, пиршества под средневековую музыку, ярмарки и сувенирные лавки дополняют шумное веселье этих дней, которые доносят до нашего времени магию и таинственность Средних веков.

Время проведения: с 22 по 26 августа