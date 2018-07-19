Португалия: средства на стерилизацию - из госбюджета?

Поводом послужила петиция, собравшая более 7 тысяч подписей, в которой предлагается заложить средства для стерилизации собак и кошек в государственном бюджете».

Напомним, что в июне 2016 года парламент единогласно одобрил запрет на убой животных в муниципальных приютах, однако соответствующий закон (Lei n.º 27/2016) вступит в силу только в сентябре этого года.

В качестве альтернативы убою в апреле с.г. правительство предоставило 500 тыс. евро, чтобы муниципальные советы могли приступить к стерилизации брошенных животных - находящихся в приютах или которые обрели новых хозяев.

По данным министерства сельского хозяйства, с момента выделения денег для стерилизации за финансовой поддержкой обратились 98 муниципалитетов. Максимальная сумма, которая будет выделена бенефициарам, составит 15 тыс. евро на муниципалитет или 30 тыс. евро на управляющую компанию межмуниципального приюта».



Как пояснила, Маргарида Гарриду, инициатор кампании по стерилизации брошенных животных, «петиция появилась, поскольку муниципалитеты утверждали, что у них нет средств для стерилизации» и продолжали активно прибегать к убою животных, несмотря на закон, принятый в июне 2016 года».

По данным Главного управления продовольствия и ветеринарии (DGAV), в 2016 году были умерщвлены 28.555 животных, в 2017-м - 40.674.

Маргарида Гарриду заявила, что «в современной Европе никто не использует убой как форму контроля над популяцией брошенных животных», и поэтому «не может быть никакого отступления правительства в этом вопросе - ни в запрете на убой, ни в выделении средств для стерилизации».