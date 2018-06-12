Португалия: станция «Аэропорт» закрыта

Это важный транспортный терминал, служащий связующим пунктом с международным аэропортом им. Умберту Делгаду.

Однако, как сообщил Лиссабонский метрополитен, с 20:00 вторника, 12 июня, до 06:30 пятницы, 15 июня, станция «Аэропорт» будет закрыта.

Причина - работы по техобслуживанию, которые ведутся на следующей станции - «Энкарнасау» (Encarnação), которая также будет закрыта, по предварительным данным - до 19 июня.

Таким образом, из-за временного закрытия двух станций движение на красной линии метро будет осуществляться между станциями Moscavide и São Sebastião.

Чтобы сгладить неудобства для пассажиров, на время закрытия станций компания Carris пустит автобусы из Aeroporto в Moscavide и Entrecampos, а также можно воспользоваться услугами Aerobus.