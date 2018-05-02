Португалия: стартовал купальный сезон

Среда, 02 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: стартовал купальный сезон

Добро пожаловать на пляж!

Официальный период купального сезона для каждого пляжа определяют сами муниципалитеты.

Затем соответствующее постановление публикуется в Diário da República.

Большинство пляжей Португалии начинают купальный сезон в июне месяце.

Однако есть и «счастливые» исключения.

Так, на пляжах муниципалитета Кашкайш купальный сезон начался в этот вторник, 1 мая.

«Как это было в течение нескольких лет, купальный сезон на пляжах Кашкайша начался уже 1 мая, потому что есть спрос со стороны людей, и мы хотим обеспечить качество и безопасность для купальщиков, в том числе в сентябре и октябре, когда особенно часто происходят приливы и отливы», - пояснил мэр Кашкайша Карлуш Каррейраш.

В этом плане, в партнерстве с Капитанством порта Кашкайш, мэрия продолжает стремиться к достижению целей, достигнутых в предыдущие годы, а именно «отсутствию смертельных случаев во время купального сезона, который завершится 15 октября».

В то же время, на пляжах Абану (Гиншу) и Бафурейра (Сан-Педру-ду-Эшторил) не установлено никакого временного периода купального сезона «из-за недостатка песка и нестабильности скал».

По данным муниципалитета, на 13 пляжах, где начнется купальный сезон, «качество воды - отличное, хотя они и не отмечены «знаком качества» - голубым флагом, поскольку не конкурировали за эту награду из-за несогласия с критериями ее присвоения».

Из 15 проанализированных пляжей только Дукеза и Раинья не продемонстрировали отличного качества в результате сброса речных вод - проблемы, которую муниципалитет намерен решить в рамках программы очистки и переквалификации речных потоков.

Согласно автаркии, на пляжах Кашкайша в течение года были проведены 630 анализов качества воды.

На 13 пляжах Кашкайша будут работать 56 пловцов-спасателей, при этом муниципалитет возьмет на себя 50% расходов, связанных с оплатой их труда, в период вне официального купального сезона (с 1 мая по 15 октября), а также автаркия полностью оплатит работу пяти спасателей на неконцессионных пляжах.

В рамках добровольных программах, продвигаемых муниципалитетом, с бюджетом в 1 млн евро, в поддержку отдыхающих будут действовать 830 юношей и девушек, которые обеспечат очистку и обслуживание пляжей и вспомогательных структур.

Также в рамках инициативы «Praiaparatodos» («Пляж для всех») муниципалитет завершил работы по улучшению доступа к пляжу Каркавелуш и океаническому бассейну и продолжает проект «Тирало», который гарантирует доступ к пляжу инвалидов.

В свою очередь, муниципалитет Албуфейры (округ Фару) объявил, что «купальный сезон в этом году будет будет проходить в расширенный период, с 15 мая по 15 октября».

В сообщении, размещенном на сайте муниципалитета, мэр Албуфейры Жозе Карлуш Ролу подчеркивает, что продление сезона купания «очень важно на национальном и международном уровнях, но представляет повышенную ответственность для поддержания планки совершенства».

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