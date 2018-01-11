Португалия: статистика по ДТП

Согласно им, в 2017 году на португальских дорогах (на континентальной части страны) погибли 509 человек, что на 64 (12,5%) больше, чем годом ранее.

Статистика также указывают на увеличение дорожно-транспортных происшествий и серьезных травм по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году на дорогах были зарегистрированы 130 тыс. 157 ДТП (по сравнению с 127 тыс. 210 в 2016 году) и 2 тыс. 181 лиц, получивших серьезные травмы (2 тыс. 102).

Только за последнюю неделю года (с 22 по 31 декабря) погибли 15 человек, получили тяжелые телесные повреждения - 56.

Также, согласно предварительным данным ANSR, в результате ДТП в 2017 году незначительные травмы получил 41 тыс. 591 человек против 39 тыс. 121 в 2016-м.

Наибольшее количество ДТП в 2017 году было зарегистрировано в Лиссабоне (26 тыс. 698), Порту (23 тыс. 606), Браге (10 тыс. 980), Фару (10 тыс. 752), Авейру (10 тыс. 416) и Сетубале (10 тыс. 147).

По числу погибших лидирует Порту - 68, далее следуют Сетубал (56), Лиссабон (51), Авейру (44) и Сантарень (43).

Уже в начале наступившего года правительство намерено установить цели по сокращению числа дорожно-транспортных происшествий и борьбе с тремя основными факторами риска: «наезды на пешеходов, алкоголь и ДТП с участием мотоциклов».