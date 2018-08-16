Португалия: сто пожарных борются с огнем в Гимарайше

Как сообщает районное командование по оказанию срочной помощи (CDOS) в Браге, борьба с огнем ведется в зарослях эвкалипта и сосен.

Угрозы жилищам нет, в тушении задействованы два пожарных самолета.

На борьбу с огнем мобилизованы около десятка пожарных бригад, в общей сложности 97 оперативников и 28 транспортных средств.

По сообщениям властей, главное беспокойство вызывает ветер, который может помешать быстрому устранению огня.