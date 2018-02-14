Португалия: стоимость аренды возросла

Согласно им, стоимость аренды квартир в минувшем году увеличилась на 26% по сравнению с 2016 годом. Наибольший спрос на аренду был зарегистрирован в муниципалитетах Лиссабон, Порту, Синтра, Кашкайш и Амадора.

«Что касается средней цены за квадратный метр при аренде квартир, Лиссабон занял первое место (14 евро/кв. м), за ним следуют Кашкайш (12,90 евро/кв. м), Oэйраш (10,40 евро/кв. м), Порту (9,73 евро /кв. м) и Лоуреш (8,81 евро/кв. м)», говорится на портале недвижимости. В целом стоимость аренды в округе Лиссабон увеличилась,по сравнению с 2016 годом, на 28%, в округе Порту - 10%, а в округе Сетубал - 8%.

Что касается домов для отдыха для сдачи в аренду, самым востребованным муниципалитетом в 2017 году стал Вила-Реал-де-Санту-Антониу, за ним следуют Порту, Луле, Алкобаса и Тавира.

В свою очередь, стоимость продажи квартир и домов, по данным Imovirtual, увеличилась на 12% по сравнению с 2016 годом», причем наибольший спрос на покупку жилья наблюдался в муниципалитетах Лиссабон, Порту, Синтра, Кашкайш и Вила-Нова-де-Гайя.

В 2017 году самыми дорогими муниципалитетами для покупки домов были Кашкайш (2.410 евро/кв. м), Лиссабон (1.895 евро/кв. м), Эшпинью (1.850 евро/кв. м), Албуфейра (1.747 eвро/ кв. м) и Лоуреш (1.650 eвро/ кв. м).

Что касается «чемпионов», «Кашкайш лидировал по средней цене за квадратный метр в случае продажи, а Лиссабон - в случае аренды».