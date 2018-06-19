Португалия: стоит ли продолжать учебу

Вторник, 19 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: стоит ли продолжать учебу

Главное управление по статистике образования и науки (DGEEC) провело любопытное исследование.

А именно решило проанализировать «учебный путь» тысяч студентов спустя год после окончания ими среднеобразовательного учебного заведения.

В результате выяснилось, что ситуация среди выпускников традиционных научно-гуманистических курсов (cursos científico-humanísticos, CCH) и профессиональных курсов (cursos profissionais, CP) является диаметрально противоположной.

По данным за последние шесть лет, 84% выпускников CCH поступают в различные высшие учебные заведения (на курс по получению диплома специалиста - licenciatura или с последипломным обучением в аспирантуре - mestradointegrado), в то время как 84% выпускников CP не продолжают учебу в вузах. Только 6% студентов после окончания профессионального образования начали обучение на курсах licenciatura или mestrado integrado, а около 10% поступили на курсы высшего образования, которые не предусматривают предоставление диплома о высшем образовании - это Курсы технологической специализации (Сursos de Especialização Tecnologia, CET) или Профессиональные высшие технические курсы (Cursos de Técnico Superior Profissional, TeSP). Как отмечается в исследовании, наибольшее число студентов в профессиональном образовании зафиксировано в Лиссабоне и Порту, где также наблюдаются самые низкие показатели выбора высшего образования (11%) среди этой категории.

В свою очередь, 83% выпускников в области социально-экономических наук (Ciências Socioeconómicas), 74% - визуальных искусств (Artes Visuais) и, наконец, 69% выпускников языковых курсов и гуманитарных наук (Línguas e Humanidades) продолжили обучение в вузах.

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