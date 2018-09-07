Португалия: страховка – обязательна

Трибунал постановил, что транспортное средство должно иметь страховку, даже если оно находится без движения и простаивает. В противном случае ответственность за выплату компенсации ложится на владельца.

Случай восходит к событиям 12-летней давности. У Андреи (вымышленное имя) находился в собственности автомобиль, зарегистрированный в Португалии. Но проблемы со здоровьем заставили ее отказаться от вождения и припарковать машину на заднем дворе дома. Однако она не удосужилась официально вывести транспортное средство из обращения, аннулировав номерной знак.

Андрея никогда не думала, что ее сын сядет за руль без ее разрешения или ведома и отправится на дорогу. Однако это произошло - в ноябре 2006 года. И обернулось трагедией: машина потеряла управление и перевернулась; в результате сын и еще два человека, которые находились с ним в салоне, погибли.

Поскольку на дату ДТП машина не была застрахована на предмет гражданской ответственности, компенсацию за ущерб, возникший в результате ДТП, родственникам погибших пассажиров выплатил португальский Гарантийный фонд автомобилей (FGA). Так как Андрея должна была оформить страхование гражданской ответственности (СГО) и не выполняло это обязательство, Фонд запросил ее возместить сумму в размере 437.345,85 евро, выплаченную преемникам погибших пассажиров.

В свое оправдание Андрея заявила, что не несет ответственности за ДТП и что, поскольку она припарковала автомобиль на заднем дворе и не собиралась вводить его в обращение, она не обязана была заключать договор СГО.

Спустя 12 (!) лет дело было рассмотрено Судом Европейского Союза по просьбе Верховного суда Португалии. Суд ЕС постановил, что «заключение договора СГО является обязательным, когда автомобиль продолжает быть зарегистрирован в государстве-члене и в состоянии передвигаться, подпадая под понятие «транспортное средство», но пребывает припаркованным только по выбору его владельца, который больше не собирается его водить, на частном участке».

Суд ЕС также постановил, что Андрея должна возместить FGA более 400 тыс. евро, выплаченных им в качестве компенсации семьям погибших.