Португалия: «странный» банкомат

Но это только на первый взгляд.

Дело в том, в банкоматах сети Euronet карта, работающая одновременно как дебетовая и кредитная, при снятии наличных выполняет только кредитную функцию (levantamento a crédito, или cash-advance). Таким образом, клиент должен будет уплатить комиссию, как будто снимает деньги за границей, и даже без какого-либо уведомления. Он поймет, что с него взяли комиссию, несколько дней спустя, когда ознакомится с движением по счету.

Портал рекламаций (PortaldaQueixa), который представляет собой социальную сетьпотребителей, получает множество жалоб от недовольных граждан.

Один мужчина пишет, что снял 100 евро в банкомате в аэропорту Лиссабона и заплатил 8 евро, без уведомления о каких-либо связанных расходах, другой - 250 eвро и заплатил сбор 15,5 eвро.

Недавний случай касается женщины, которая 20 июля сняла в Тавире 20 евро, и с нее сняли сбор в размере 3,99 евро. Онапросит вернуть комиссию, которую считает «кражей».

Однако не следует путать банкоматы Euronet с банкоматами ATM Express, которыми, как и сетью Мультибанку(Multibanco), управляет SIBS - Sociedade Interbancaria de Serviços.

SIBS поясняет, что клиенты могут бесплатно использовать каксеть банкоматов Мультибанку, таки ATM Express для выполнения обычных банковских операций.

SIBS отмечает, что в Португалии в соответствии с законом, принятым в январе 2010 года, кредитным учреждениям запрещено взимать плату за предоставление платежных услуг и за выполнение операций в банкоматах, в связи с чем сеть банкоматов, включая ATM Express, не взимает никаких прямых сборов со своих пользователей.

SIBS также поясняет, что ATM расшифровывается как Automatic Teller Machine, что означает «автоматический банкомат». Таким образом, оборудование, обычно называемое «Мультибанку», является ATM, но не все АТМ - это Мультибанку.

В то же время, SIBS и Euronet - это совершенно разные вещи.

Сеть Euronet Worldwide принадлежит компании, основанной в Венгрии в 1994 году. В Португалии действует с 2015 года и присутствует в 165 странах.