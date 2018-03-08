Португалия: Страстная неделя в Браге

Четверг, 08 Март 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Страстная неделя в Браге

Древний город Брага в 50-ти километрах от Порту, каждый год проводит масштабные мероприятия, посвященные библейским событиям Страстной недели.

Это уникальная возможность посмотреть, как отмечают Пасхальную неделю настоящие, истово соблюдающие традиции католики. Город украшается атрибутами «Страстей Христовых»: на улицах появляются алтари, украшенные цветами, зажигаются огни. В эти дни в городе царит реальный дух средневековья - можно увидеть процессии пилигримов, повсюду горят факелы. Все городские церкви в эти дни пышно украшены.

Однако важнее всего для туристов в эти дни посетить Церковь Христа на Голгофе, которая находится в шести километрах от города. К ней ведет дорога, вдоль которой установлены часовни, статуи и фонтаны, символизирующие остановки Иисуса по пути к месту казни. Сам храм расположен на высоком холме. Подниматься к нему нужно по средневековой лестнице, постройка которой датируется 15-ым столетием.

Время проведения: с 24 марта по 1 апреля

Место проведения: Braga

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