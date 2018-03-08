Португалия: Страстная неделя в Браге

Это уникальная возможность посмотреть, как отмечают Пасхальную неделю настоящие, истово соблюдающие традиции католики. Город украшается атрибутами «Страстей Христовых»: на улицах появляются алтари, украшенные цветами, зажигаются огни. В эти дни в городе царит реальный дух средневековья - можно увидеть процессии пилигримов, повсюду горят факелы. Все городские церкви в эти дни пышно украшены.

Однако важнее всего для туристов в эти дни посетить Церковь Христа на Голгофе, которая находится в шести километрах от города. К ней ведет дорога, вдоль которой установлены часовни, статуи и фонтаны, символизирующие остановки Иисуса по пути к месту казни. Сам храм расположен на высоком холме. Подниматься к нему нужно по средневековой лестнице, постройка которой датируется 15-ым столетием.

Время проведения: с 24 марта по 1 апреля

Место проведения: Braga