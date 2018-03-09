Португалия: страстная неделя в Обидуше

Пятница, 09 Март 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: страстная неделя в Обидуше

Страстная неделя или Семана Санта в Обидуше - одно из главных религиозных событий в Португалии.

В эти дни небольшой исторический городок привлекает тысячи туристов.

Реконструкция событий, окружавших страдания и смерть Иисуса Христа, уже несколько веков подряд открывается процессией Третьего ордена Франциска. Обязательный символ этой церемонии - носилки, пышно украшенные цветами.

Второй важный ритуал, которая носит название «Сеньор-душ-Пассуш», проводится в Пальмовое воскресенье. Шествие идет вокруг города вдоль крепостных стен, проходит по его центральным улицам и завершается в церкви Милосердия.

Главное событие недельных празднеств происходит в Святую пятницу: Процессия погребения Христа - зрелищное вечернее шествие, которое освещается только факелами, установленными в ключевых пунктах маршрута. Завершаются торжества в Пасхальное воскресенье. В Евхаристической процессии участвуют представители всех местных церковных приходов.

Время проведения: с 25 марта по 31 марта

Место проведения: Óbidos

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