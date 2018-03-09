Португалия: страстная неделя в Обидуше
Страстная неделя или Семана Санта в Обидуше - одно из главных религиозных событий в Португалии.
В эти дни небольшой исторический городок привлекает тысячи туристов.
Реконструкция событий, окружавших страдания и смерть Иисуса Христа, уже несколько веков подряд открывается процессией Третьего ордена Франциска. Обязательный символ этой церемонии - носилки, пышно украшенные цветами.
Второй важный ритуал, которая носит название «Сеньор-душ-Пассуш», проводится в Пальмовое воскресенье. Шествие идет вокруг города вдоль крепостных стен, проходит по его центральным улицам и завершается в церкви Милосердия.
Главное событие недельных празднеств происходит в Святую пятницу: Процессия погребения Христа - зрелищное вечернее шествие, которое освещается только факелами, установленными в ключевых пунктах маршрута. Завершаются торжества в Пасхальное воскресенье. В Евхаристической процессии участвуют представители всех местных церковных приходов.
Время проведения: с 25 марта по 31 марта
Место проведения: Óbidos