Португалия: строители – эмигрируют

Согласно им, за последние три года из Португалии эмигрировали более 100 тысяч рабочих строительных специальностей.

Эта цифра касается работников - членов профсоюза, которые попросили приостановить выплату ими членских взносов до выезда за границу.

«Только в этом году, - говорит президент SС Албану Рибейру, - эмигрировали более 7.500 строителей». «Даже если аэропорт в Монтижу соберутся строить, то рабочих уже не будет. Для работы такого масштаба потребуется 10 тысяч работников, а их нет, а те, что есть, оставляют семью и страну и уезжают за границу, где зарабатывают в четыре раза больше», - предупреждает Албану Рибейру.

«Из европейских стран больше всего португальских рабочих - во Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии и Нидерландах», - отмечает президент SС.

Албану Рибейру убежден, что «строительный сектор внес большой вклад в снижение безработицы в Португалии, но по причине эмиграции».

Глава SС также рассказал, что встретился с президентом Института занятости и профессиональной подготовки (IEFP), чтобы обсудить проблему нехватки обучения в строительном секторе. «Около 55% строителей - старше 50 лет, и сегодня нет адекватной подготовки для плотников, маляров или монтажников железобетонных конструкций, - отметил Албану Рибейру. - Выход из ситуации для многих крупных строительных фирм состоял в том, чтобы попытаться привлечь некоторых квалифицированных рабочих из африканских стран, где они работали в последние годы. Но процесс получения виз не так прост и быстр, как хотелось бы».