Португалия: суд объявил банкротом...

Согласно им, количество случаев банкротства, объявленных в судах первой инстанции, в третьем квартале (июль - сентябрь) 2017 года сократилось на 3,9% (108) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, с 2.774 до 2.638, соответственно.

Из 2.638 банкротств 76,8% соответствовали физическим лицам, а 23,2% - компаниям. Отмечается, что более четверти компаний, подавших заявление о банкротстве, принадлежат к категории «Оптовая торговля, розничная торговля и ремонт транспортных средств», а 20,4% относятся к обрабатывающей промышленности.

Статистика DGPJ также указывает, что в среднем процесс о банкротстве в суде сегодня длится 47 месяцев.