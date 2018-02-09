Португалия: суд объявил банкротом...

Пятница, 09 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: суд объявил банкротом...

Обнародованы данные квартальной статистики Главного управления по политике в области правосудия (DGPJ).

Согласно им, количество случаев банкротства, объявленных в судах первой инстанции, в третьем квартале (июль - сентябрь) 2017 года сократилось на 3,9% (108) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, с 2.774 до 2.638, соответственно.

Из 2.638 банкротств 76,8% соответствовали физическим лицам, а 23,2% - компаниям. Отмечается, что более четверти компаний, подавших заявление о банкротстве, принадлежат к категории «Оптовая торговля, розничная торговля и ремонт транспортных средств», а 20,4% относятся к обрабатывающей промышленности.

Статистика DGPJ также указывает, что в среднем процесс о банкротстве в суде сегодня длится 47 месяцев.

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