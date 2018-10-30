Португалия: судьба Фейра-да-Ладра

«Некоторые люди сообщили в социальных сетях, что Фейра-да-Ладра (Feira da Ladra) - легендарный блошиный рынок, одно из самых известных мест в Лиссабоне, может вскоре закрыться. CML гарантирует, что нет никакого плана или намерения закрыть, ограничить или перевести Фейра-да-Ладра в другое место, как было ошибочно упомянуто в некоторых блогах в социальных сетях. Эта старейшая ярмарка в городе будет продолжать работать там же и без каких-либо изменений, как это происходит с 1882 года», - заверила мэрия на своей странице в Фейсбуке.

Рынок Feira da Ladra работает каждые вторник и субботу с 9.00 до 18.00. Расположен недалеко от церкви Святого Винсента и Пантеона; его ряды начинаются от арки Сан-Висенте-де-Фора, рядом с остановкой знаменитого трамвая № 28. В ассортименте - товары народных промыслов, диски, мебель, одежда, антиквариат, комиксы, книги, бижутерия и многое другое, достойное вашего пристального внимания.