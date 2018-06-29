Португалия: сумму выкупа Роналду уменьшили на 880 млн евро
Криштиану Роналду теперь может покинуть Реал за обычную для нынешнего рынка цену.
Португальский форвард мадридского Реала имел в своем контракте опцию выкупа за 1 миллиард евро.
По информации издания OK Diario, Роналду сумел договориться о снижении своей клаусулы сначала до 400 млн евро, а затем до 120 млн евро.
При этом сообщается, что отступные 120 млн евро не действуют для ПСЖ и других испанских клубов, пишет football.ua.
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