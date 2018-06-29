Португалия: сумму выкупа Роналду уменьшили на 880 млн евро

Пятница, 29 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: сумму выкупа Роналду уменьшили на 880 млн евро

Криштиану Роналду теперь может покинуть Реал за обычную для нынешнего рынка цену.

Португальский форвард мадридского Реала имел в своем контракте опцию выкупа за 1 миллиард евро.

По информации издания OK Diario, Роналду сумел договориться о снижении своей клаусулы сначала до 400 млн евро, а затем до 120 млн евро.

При этом сообщается, что отступные 120 млн евро не действуют для ПСЖ и других испанских клубов, пишет football.ua.

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