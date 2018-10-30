Португалия: сверхурочные - не выплачиваются
Португальская ассоциация защиты потребителей (DECO) в январе и феврале с.г. провела опрос.
Выяснилось, что более половины португальских работников (64%) не получают сверхурочных, а 42% работают более 40 часов в неделю.
«Дополнительная работа должна оплачиваться с доплатой по отношению к работе, выполняемой в обычные часы. В рабочие дни полагается +25% в первый час, а в последующие часы +37,5%. В дни отдыха и праздники каждый час оплачивается с надбавкой 50%», - поясняет DECO.
Опрос, проведенный среди 1.146 работников, также показывает, что отсутствие на работе из-за стресса может негативно повлиять на профессиональную ситуацию. Это подтвердили 31% респондентов.
Также 2% участников опроса заявили, что работают по сменам, а 11% заявили, что над ними «издеваются» на работе.
Кроме того, Ассоциация указывает, что 7% подвергаются дискриминации в отношении расы, пола или религии. Также почти одна треть подвержена риску «сгореть на работе» («burnout»).
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