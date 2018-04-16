Португалия: сын убил «отчима»

Понедельник, 16 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: сын убил «отчима»

Инцидент произошел в Caneças, муниципалитет Odivelas.

Как сообщил источник в PSP, в убийстве 46-летнего мужчины подозревается сын его сожительницы.

«Согласно информации, которую мы имеем на данный момент, во второй половине дня мужчина был убит ножом. Подозреваемый автор преступления - сын сожительницы жертвы - уже задержан властями», - заявил тот же источник.

Расследование дела ведет Polícia Judiciária.

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