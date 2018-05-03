Португалия: таксист задержан за спекуляцию

Согласно заявлению, опубликованному организацией, «46-летний таксист был перехвачен после того, как потребовал у пассажира-туриста сумму в 22 евро за поездку из центра Лиссабона в международный аэропорт им. Умберту Дельгаду».

Хотя таксиметр показывал 7,75 евро, водитель обязал пассажира заплатить на 14,25 евро больше. После вмешательства полиции разница клиенту была возвращена.

Таксисту предъявлены обвинения в спекуляции.