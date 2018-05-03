Португалия: таксист задержан за спекуляцию

Четверг, 03 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: таксист задержан за спекуляцию

Мужчина был задержан отделом безопасности PSP аэропорта Лиссабона.

Согласно заявлению, опубликованному организацией, «46-летний таксист был перехвачен после того, как потребовал у пассажира-туриста сумму в 22 евро за поездку из центра Лиссабона в международный аэропорт им. Умберту Дельгаду».

Хотя таксиметр показывал 7,75 евро, водитель обязал пассажира заплатить на 14,25 евро больше. После вмешательства полиции разница клиенту была возвращена.

Таксисту предъявлены обвинения в спекуляции.

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