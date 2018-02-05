Португалия: таксисты - протестуют

В день 15 февраля, в 09:30, водители выйдут из парка Эдуарду VII в Лиссабоне и пройдут пешком до здания Генеральной прокуратуры Республики (на Rua da Escola Politécnica) в знак протеста против «несоблюдения закона».

Решение было принято на встрече президентов Португальской федерации такси и ANTRAL (Национальная ассоциация перевозчиков легкового автомобильного транспорта), соответственно, Карлуша Рамуша и Флоренсиу де Алмейда.

Ассоциации, представляющие сектор такси, заявляют, что Декрет-закон № 251/98 от 11 августа, который регулирует доступ к деятельности и рынку такси, и усиливает меры, препятствующие незаконной деятельности в этом секторе, по-прежнему не выполняется властями.

Карлуш Рамуш подтвердил, что водители такси ждут ответа от правительства по поводу «соблюдения закона и судебных решений», в частности, по вопросу о штрафах, наложенных на компании Uber и Cabify, но не выплаченных ими.