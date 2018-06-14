Португалия: таксисты-спекулянты

Четверг, 14 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: таксисты-спекулянты

Данные обнародовала PSP.

Согласно им, с начала года в округе Лиссабон за преступление спекуляции были задержаны 30 таксистов.

Речь идет о случаях, когда взимаемая пассажиров сумма была выше, чем значилось на таксометре, или когда необоснованно взимались пошлины за провоз багажа, расстояние или просто время суток.

Практически все случаи спекуляции касались поездок, в которых местом отправления или назначения был международный аэропорт им. Умберту Дельгаду, а почти все жертвы были иностранцами.

Преступление спекуляции наказывается тюремным заключением на срок от шести месяцев до трех лет или штрафными работами на срок не менее 100 дней.

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