Португалия: TAP готовится к мундиалю в России

А именно что она удвоит количество ежедневных рейсов между Лиссабоном и Москвой во время Чемпионата мира по футболу, в период с июня по июль.

Как уточнил авиаперевозчик, с 9 июня по 19 июля будут предоставлены 78 дополнительных рейсов в Россию, что означает добавление «еще одного ежедневного рейса между Лиссабоном и Москвой, помимо существующего сегодня».

Напомним, что на ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в различных городах России, Португалия будет выступать в группе B. Соперниками станут сборные Испании, Ирана и Марокко.