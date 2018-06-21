Португалия: тарифы в автомастерских

Оно показало, что в 2017 году большинство авторемонтных брендовых мастерских брендов взимали 34,29 eвро за час работы.

В то же время, средний тариф в независимых автомастерских составил 25,72 eвро, т.е. на 8,57 eвро меньше. При этом 29% автомастерских взимали за час работы от 20 до 25 eвро, а 26% - меньше 20 eвро.

«Неудивительно поэтому, - делает вывод ANECRA, - что в прошлом году в независимых ремонтных мастерских было произведено более чем в два раза больше ремонтных работ, чем в брендовых: 3.802 по сравнению с 1.544.