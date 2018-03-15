Португалия: тесты на ВИЧ и гепатит - в аптеках

У Infarmed (Национальный орган по лекарственным средствам и товарам в области здравоохранения) теперь есть 30 дней для публикации необходимых нормативов.

Для определения технических и организационных стандартов, позволяющих проводить тесты в аптеках, необходимо будет заслушать мнение ряда организаций, таких как Коллегия врачей, Ассоциация фармацевтов, ассоциации аптек, а также представителей клинических лабораторий и медицинских аналитиков.

После публикации нормативов любой желающий, без рецепта врача, может сдать кровь из пальца в аптеке и пройти экспресс-тест на ВИЧ/СПИД и гепатиты B и C. Но положительные результаты должны быть подтверждены затем в лаборатории. Группа активистов в сфере лечения (Grupo de Ativistas em Tratamento, GAT) подчеркивает, что «после проведения тестов пациенты уходят не с окончательными результатами, а с указанием на необходимость диагностики».

При проведении тестов на ВИЧ и гепатиты в аптеках должна соблюдаться конфиденциальность, говорится в распоряжении, без, однако, подробного описания процедуры. Добавляется, что «может потребоваться специальная подготовка работников аптеки по этому вопросу».

Правительство оправдывает решение проводить тесты в аптеках «защитой общественных интересов» и напоминает, что уровень поздней диагностики ВИЧ/СПИДа в Португалии является одним из самых высоких в ЕС.

Стоимость проведения теста в Португалии пока не известна, но в соседней Испании за аналогичную процедуру взимается от 25 до 30 евро.

GAT приветствует возможность проведения скрининговых тестов на ВИЧ и гепатиты В и С в аптеках, подчеркивая, что «это именно скрининг, а не диагностика». «Эти тесты не являются диагностическими, поскольку проводят скрининг на антитела или антиген, а не на инфекцию. В результате необходимо будет выявить необходимость направления людей на консультацию и диагностику», - пояснил Луиш Мендау, руководитель GAT.

Специалист считает позитивным «увеличение числа мест, где люди могут проводить скрининговые тесты на ВИЧ и гепатиты В и С, учитывая, что новая мера является «инструментом для большей доступности», хотя и не «волшебной палочкой».

Луиш Мендау отметил, что «платные скрининговые тесты будут выполняться наряду с тестами, которые уже выполняются Национальной службой здравоохранения - в поликлиниках, госпиталях, центрах раннего выявления ВИЧ/СПИДа (CAD) и интегрированных центрах реагирования для аддитивного поведения и зависимостей (CRI) - и бесплатно для пользователя».

Коллегия врачей (Ordem dos Médicos) призывает к тому, чтобы был выработан «четкий порядок направления пациентов, проходящих тестирование на ВИЧ и гепатит в аптеках, к примеру, к семейному врачу или непосредственно в госпитали».

OM полагает, что распоряжение, которое разрешает скрининг на ВИЧ и гепатиты В и С в аптеках, имеет «благородные цели», такие как попытка искоренить гепатит С и выявить инфекции ВИЧ/СПИД на ранних стадиях».