Португалия: трансгендер захотела снова стать мужчиной

Пятница, 16 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: трансгендер захотела снова стать мужчиной

Трансгендер из Великобритании решила вернуть свой изначальный пол спустя семь месяцев после начала гормональной терапии.

В начале 2017 года 36-летний Джеймс Коэн из британского графства Эссекс заявил своей жене Эйриан после восьми лет брака, что хочет стать женщиной. По его словам, он с детства ощущал себя девочкой, но все эти годы скрывал это. Их брак распался, однако бывшие супруги остались друзьями.

Эйриан призналась, что очень удивилась, когда супруг сказал ей, что хочет, чтобы его называли Кара, но приняла это и ходила по врачам вместе с ним. Но еще больше ее поразило, что после восьми месяцев гормональной терапии ее муж вдруг отказался жить в женском образе: он перестал носить светлый парик и ходить на каблуках, а вместо этого отпустил бороду.

По словам бывшей жены, дети спокойно отреагировали на перевоплощения отца: «Наши дочки приняли, что их папа станет женщиной, мы объяснили им это понятным для них языком. Они не против того, что он носит бороду или ходит в платье, ведь дети не рождаются с предрассудками, их учит этому общество».

Сам Джеймс, по мнению бывшей жены, не жалеет о своем решении: «Он чувствует себя гораздо лучше, так как изучил свою женственность, которую подавлял все эти годы». Эйриан пожаловалась, что им не давали покоя тролли в интернете, и ее муж решил прекратить гормональную терапию отчасти из-за них, так как его критиковали за «недостаточную женственность».

Эйриан объясняет, что ее муж гендерфлюиден, то есть чувствует себя то женщиной, то мужчиной и не хочет ограничивать себя рамками пола. Джеймс переехал к бывшей жене в Португалию и теперь живет вместе с ней, их детьми и ее новым ухажером.

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