Португалия: турист свалился с надувного банана и исчез

Четверг, 23 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: турист свалился с надувного банана и исчез

Британский турист Ричард Чапелоу пропал в Португалии после падения в воду с надувного банана.

Инцидент произошел недалеко от региона Алгарве на юге Португалии. По словам главы местной группы волонтеров Марио Батиста, всего на водном аттракционе находилось десять британцев: четверо катались на банане, а остальные шестеро находились в катере. Когда банан перевернулся, один из упавших в воду туристов исчез, и сейчас его разыскивает спасательная служба.

Представительница Министерства иностранных дел и по делам Содружества сообщила, что семья пропавшего уже проинформирована об инциденте. «Мы помогаем семье британского туриста, пропавшего без вести в Португалии, и поддерживаем контакт с местными властями», — заявила пресс-секретарь.

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