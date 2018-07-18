Португалия: туристки перепутали города

Среда, 18 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: туристки перепутали города

Туристки перепутали португальский и американский Лиссабоны.

Две американские туристки, застрявшие в лифте в столице Португалии, стали искать телефон полиции в Google, позвонили по первому попавшемуся и стали требовать помощи у правоохранителей Лиссабона, штат Мэн. Об этом сообщает американский телеканал WCSH.

По данным телеканала, две женщина застряли в лифте в Лиссабоне и нажали кнопку экстренной помощи, но спустя 20 минут никто так и не пришел им на помощь. Тогда с помощью аудиопоиска Google они стали искать телефон городской полиции, пишет РИА Новости.

По телефону им ответила сотрудница диспетчерской службы Кэти Рой из города Лиссабон (Lisbon) в американском штате Мэн. Она заметила, что женщины стали паниковать, и сама нашла для них правильный номер. Несмотря на языковой барьер, ей удалось объяснить ситуацию португальской полиции, сообщает телеканал.

До приезда помощи диспетчер оставалась на связи с туристками.

США известны тем, что многие населенные пункты там названы в честь известных городов Старого света, например в стране по несколько десятков Москв, Парижей и Берлинов, около дюжины Лондонов и пара Тул. Лиссабонов в США около 20, в том числе в одной только Калифорнии - два.

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