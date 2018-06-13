Португалия: туристы разбились насмерть

Очередное такое происшествие имело место в Португалии, где с тридцатиметровой скалы сорвались и разбились насмерть австралиец и британка, которые хотели сделать эффектное селфи.

По данным британского таблоида The Daily Mail, тела мужчины и женщины были обнаружены у той самой роковой скалы утром двенадцатого июня. Мобильный телефон, при помощи которого погибшие собирались фотографироваться, остался наверху скалы, пишет planet-today.ru.

Инцидент произошел на пляже, расположенном в португальском городе Эрисейра. В данный момент полицейские пытаются восстановить полную картину событий, предшествовавших смерти двоих человек.