Португалия: тюремный охранник приторговывал «на работе»

Согласно ей, тюремный охранник, личность которого не разглашается, был задержан за торговлю наркотиками и мобильными телефонами в нескольких пенитенциарных учреждениях.

В рамках операции группа уголовного розыска GNR обыскала тюрьму Кашиаша и тюремный госпиталь Сан-Жоау-де-Деуш, где в настоящее время работает охранник.

DGRSP подчеркивает, что «целиком и полностью сотрудничает с властями, расследующими дело», добавляя, однако, что «охранников, которые пятнают доброе имя тюремных служб - чрезвычайно мало, а подавляющее большинство работают честно и самоотверженно».