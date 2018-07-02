Португалия: тюремный охранник приторговывал «на работе»

Понедельник, 02 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: тюремный охранник приторговывал «на работе»

Информацию обнародовало Главное управление по реинтеграции и тюремным службам (DGRSP).

Согласно ей, тюремный охранник, личность которого не разглашается, был задержан за торговлю наркотиками и мобильными телефонами в нескольких пенитенциарных учреждениях.

В рамках операции группа уголовного розыска GNR обыскала тюрьму Кашиаша и тюремный госпиталь Сан-Жоау-де-Деуш, где в настоящее время работает охранник.

DGRSP подчеркивает, что «целиком и полностью сотрудничает с властями, расследующими дело», добавляя, однако, что «охранников, которые пятнают доброе имя тюремных служб - чрезвычайно мало, а подавляющее большинство работают честно и самоотверженно».

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