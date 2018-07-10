Португалия: убил за 500 евро...

Вторник, 10 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: убил за 500 евро...

Суд Вила-Нова-де-Гайя вынес приговор.

72-летний обвиняемый приговорен к 12 годам лишения свободы за то, что убил 54-летнего друга из огнестрельного оружия.

Также ответчик должен будет выплатить семье жертвы компенсацию в размере 300 тыс. евро.

События восходят к 16 октября 2017 г., когда подсудимый выстрелил в своего друга на улице, где он жил, в приходе Оливейра-ду-Дору, Вила-Нова-де-Гайя (округ Порту).

Поводом послужил долг в размере около 500 евро, которые подсудимый, в разное время, одолжил своему безработному другу.

При даче показаний в ходе судебных слушаний обвиняемый признался в убийстве своего друга, который жил по соседству, примерно в километре от него, но без выразил какого-либо сожаления в совершении преступления.

«Мой друг был должен мне деньги уже два года, и каждый раз, когда я спрашивал о них, он нападал на меня с кулаками, - заявил ответчик. - Чтобы прекратить это, около полутора лет назад я заявил, что прощаю долг». Тем не менее, за день до преступления между друзьями возникли разногласия, и ответчик выстрелил в воздух, чтобы напугать своего соседа. «Затем он толкнул меня, - добавил ответчик, - я упал на землю и выстрелил ему в живот».

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