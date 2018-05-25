Португалия: учащиеся-цыгане

Пятница, 25 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: учащиеся-цыгане

«Профиль учащегося цыганской диаспоры»...

Так называется исследование, результаты которого были представлены во время посещения начальной школы Коруше (Escola Básica de Coruche) министром образования Тиагу Брандау Родригеш.

Как заявил чиновник, за последние 20 лет число учащихся-цыган в школах удвоилось.

«Мы видим, что в дошкольном образовании, которое является очень важным для дальнейшей учебы, все больше и больше учащихся из цыганских общин, - заявил Тиагу Брандау Родригеш. - Число учеников-цыган в третьем цикле и средней школе также увеличилось».

Тем не менее, министр признал, что предстоит еще много работы. «Нас беспокоит, что часть учащихся не проходят весь курс обязательного школьного образования, особенно часто оставляют школу девушки-цыганки», - заявил министр, добавив, однако, что «это не является неизбежным».

Также Тиагу Брандау Родригеш назвал начальную школу Коруше «примером интеграции».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: учащиеся-цыгане

      «Профиль учащегося цыганской диаспоры»...

      Подробнее

    • Португалия: Роналду рассказал о проблемах с налогами

      Роналду перед финалом Лиги чемпионов рассказал о проблемах с налогами.

      Подробнее

    • Испания: Хуан Карлос отправится в Киев на футбол

      Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Киеве, посетит Хуан Карлос.

      Подробнее

    • Испания объявила в розыск рэпера Вальтоника

      Национальный суд Испании объявил в розыск рэпера Хосепа Микеля Аренаса.

      Подробнее

    • В Италии во время раскопок археологи нашли коня

      Итальянские археологи обнаружили останки боевого коня, который был в вулканическом пепле вулкана Везувий в Помпеях.

      Подробнее

    • Италия: самую длинную пиццу в мире изготовили в Неаполе

      Для создания огромнейшего блюда кулинары из Неаполя потратили 83 килограмма муки, 50 килограмм сыра и семь килограмм томатного соуса.

      Подробнее

    • Дешевая косметика оставила белую девушку черной

      Кожа студентки Джессики Кларк из Уолсенда, Великобритания, окрасилась в темно-коричневый цвет после использования дешевого тонирующего средства.

      Подробнее

    • Подсчитано состояние Джиджи Хадид

      Подсчитано состояние американской супермодели и телеведущей Джиджи Хадид: на сегодняшний день сумма достигла 13 миллионов долларов.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе