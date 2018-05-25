Португалия: учащиеся-цыгане

Так называется исследование, результаты которого были представлены во время посещения начальной школы Коруше (Escola Básica de Coruche) министром образования Тиагу Брандау Родригеш.

Как заявил чиновник, за последние 20 лет число учащихся-цыган в школах удвоилось.

«Мы видим, что в дошкольном образовании, которое является очень важным для дальнейшей учебы, все больше и больше учащихся из цыганских общин, - заявил Тиагу Брандау Родригеш. - Число учеников-цыган в третьем цикле и средней школе также увеличилось».

Тем не менее, министр признал, что предстоит еще много работы. «Нас беспокоит, что часть учащихся не проходят весь курс обязательного школьного образования, особенно часто оставляют школу девушки-цыганки», - заявил министр, добавив, однако, что «это не является неизбежным».

Также Тиагу Брандау Родригеш назвал начальную школу Коруше «примером интеграции».