Португалия: учебники останутся прежними

В следующем учебном году года школьные учебники по всем предметам для учащихся 3-го и 7-го классов начального образования останутся прежними, т.е. могут использоваться вновь.

«С 2018/2019 учебного года приостановлен процесс принятия новых школьных учебников для 3-го и 7-го классов начального образования, а также учебников по биологии и геологии для 11-го класса среднего образования», - говорится в приказе, подписанном государственным секретарем по образованию Жоау Кошта. Чиновник заявил, что ситуация будет сохраняться до тех пор, пока правительство не решит изменить ситуацию.

Независимая национальная конфедерация родителей и лиц, ответственных за образование (CNIPE) приветствовала решение правительства не менять учебники для 3-го и 7-го классов и учебники по биологии и геологии для 11-го класса, отметив, что это обернется значительной экономией для родителей. К примеру, учебник по биологии и геологии для 11 класса может стоить более 30 евро.

CNIPE заявляет, что «регулярная замена учебников не позволяет семьям повторно использовать книги, но благоприятствует бизнесу книжных магазинов, который составляет порядка 100 млн евро в год».

Напомним, что учебники для учащихся 1-го цикла, посещающих государственные школы, являются бесплатными уже второй год подряд, поскольку расходы несет государство, согласно решению нынешнего правительства.

Отметим, что в следующем учебном году бесплатные учебники получат учащиеся второго цикла - благодаря программе бесплатной раздачи и повторного использования, которая распространяется, однако, только на государственные (не частные) школы.

Правительство уже пообещало, что к концу легислатуры все учащиеся в государственных школах получат бесплатные учебники: уже в 2019 году бесплатные учебники будут распространяться среди учащихся 3-го цикла (7-й, 8-й и 9-й классы) и среднего образования (10-й, 11-й и 12-й классы).