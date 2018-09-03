Португалия: учителя будут бастовать в октябре
Национальная федерация учителей (Fenprof) объявила забастовку и национальную демонстрацию на октябрь.
Генеральный секретарь Fenprof Марио Ногейра пояснил, что демонстрация состоится 5 октября, в день забастовки. Эту дату он будет согласовывать с другими профсоюзными структурами 31 августа.
«Давайте четко скажем: мы требуем, чтобы государственный бюджет 2018 года был выполнен», - сказал Марио Ногейра, подчеркнув, что бюджет прошлого года не был выполнен, и это становится серьезным поводом для недоверия по отношению к правительству.
Забастовка и демонстрации, сказал Марио Ногейра, будут зависеть от ответов правительства на совещании, запланированном на 7 сентября.
Но уже сегодня Марио Ногейра предупредил: «Мы не можем откладывать протест на будущее. Мы не будем проводить еще год в компромиссах и разговорах».
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