Португалия: учителя будут бастовать в октябре

Понедельник, 03 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: учителя будут бастовать в октябре

Национальная федерация учителей (Fenprof) объявила забастовку и национальную демонстрацию на октябрь.

Генеральный секретарь Fenprof Марио Ногейра пояснил, что демонстрация состоится 5 октября, в день забастовки. Эту дату он будет согласовывать с другими профсоюзными структурами 31 августа.

«Давайте четко скажем: мы требуем, чтобы государственный бюджет 2018 года был выполнен», - сказал Марио Ногейра, подчеркнув, что бюджет прошлого года не был выполнен, и это становится серьезным поводом для недоверия по отношению к правительству.

Забастовка и демонстрации, сказал Марио Ногейра, будут зависеть от ответов правительства на совещании, запланированном на 7 сентября.

Но уже сегодня Марио Ногейра предупредил: «Мы не можем откладывать протест на будущее. Мы не будем проводить еще год в компромиссах и разговорах».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: учителя будут бастовать в октябре

      Национальная федерация учителей (Fenprof) объявила забастовку и национальную демонстрацию на октябрь.

      Подробнее

    • Лиссабонский океанариум - лучший в мире

      «Отличный опыт для всех», «великолепно организованное, красивое место», «уникальный рекреационный опыт», «лучший океанариум, который я когда-либо видел!»

      Подробнее

    • В Испании подскочили продажи автомобилей

      Число заявлений на регистрацию легковых автомобилей в августе выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

      Подробнее

    • В Испании дорожает топливо

      В Испании на протяжении пяти недель наблюдается рост цен на автомобильное топливо.

      Подробнее

    • Италия: «Сампдория» разгромила «Наполи»

      «Наполи» разгромно уступил «Сампдории» в матче третьего тура итальянской Серии А.

      Подробнее

    • Италия: женщина с ножом напала на прохожих, есть жертвы

      В итальянском городе Каннето суль Ольо, провинции Мантуя в регионе Ломбардия, женщина с ножом напала на прохожих.

      Подробнее

    • В Бразилии полностью сгорел старейший музей страны

      В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии, который является старейшим научным учреждением страны.

      Подробнее

    • Названа смертельная опасность физических нагрузок

      Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, что спортсмены уязвимы для сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на постоянную физическую активность.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья