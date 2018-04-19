Португалия: удачная операция SEF

Ее члены обеспечивали документацией граждан таких стран, как Индия, Пакистан и Бангладеш, в Европе, используя фальшивые документы.

SEF заявила, что через эту международную сеть, базирующуюся в Латинской Америке, на некий адрес в Центральной зоне Португалии направлялись документы, удостоверяющие личность, и фальшивые испанские водительские права.

В заявлении SEF говорится, что в рамках данной операции, проведенной в Центральном регионе Португалии, были задержаны два иностранца, один из которых - с поличным, «в связи с убедительными доказательствами совершения преступления, связанного с фальсификацией или подделкой документов».

SEF также отмечает, что шестеро граждан, все - выходцы с Индийского субконтинента (субконтинент к югу от Гималаев, на котором расположены государства Пакистан, Индия и Бангладеш. - Прим.), были уведомлены о выезде из страны, поскольку они находились в Португалии незаконно.