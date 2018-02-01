Португалия: «украли» чеки

Операция проходит в рамках расследования предполагаемого мошеннического присвоения чеков, выданных Службой социального страхования (SS).

Речь идет о компании, нанятой SS для выписки чеков. Некоторые ее сотрудники подозреваются в организации «утечки» этих платежных инструментов и присвоении, впоследствии, соответствующих сумм, которое осуществлялась посредством обналичивания чеков или депозитирования на контролируемые ими счета.

Поводом к началу операции, связанной с проверками, послужила жалоба, поданная самим Институтом социального страхования (ISS).

Речь идет о ряде социальных выплат со стороны SS, производимых, в частности, чеками, а именно пенсиях по старости, пособиях по безработице и доплате для пожилых людей.

Ожидается, что проводимая операция приведет к задержанию нескольких человек.