Португалия: умер прямо в школе...

Во время обеденного перерыва десятилетний мальчик родом из Гвинеи-Бисау почувствовал себя плохо и упал без чувств на пол в рекреации.

Прибывшие врачи INEM установили, что у ребенок случился сердечный приступ, который оказался смертельным, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

Согласно Jornal de Notícias, ранее у ребенка уже были проблемы с сердцем, и в течение некоторого времени он находился под наблюдением врача.

За последнюю неделю это уже второй случай внезапной остановки сердца в школах муниципалитетата Синтра. В прошлый четверг сердечный приступ случился у 13-летней девочки в помещении школы Alto dos Moínhos,в Terrugem. Только оперативное вмешательство учительницы физкультуры, которая продолжала реанимационные мероприятия до прибытия скорой, позволило доставить девочку в госпиталь Амадора-Синтра живой.