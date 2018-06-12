Португалия: умер прямо в школе...
Трагедия произошла в начальной школе (EB) Casal de Cambra, Синтра.
Во время обеденного перерыва десятилетний мальчик родом из Гвинеи-Бисау почувствовал себя плохо и упал без чувств на пол в рекреации.
Прибывшие врачи INEM установили, что у ребенок случился сердечный приступ, который оказался смертельным, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.
Согласно Jornal de Notícias, ранее у ребенка уже были проблемы с сердцем, и в течение некоторого времени он находился под наблюдением врача.
За последнюю неделю это уже второй случай внезапной остановки сердца в школах муниципалитетата Синтра. В прошлый четверг сердечный приступ случился у 13-летней девочки в помещении школы Alto dos Moínhos,в Terrugem. Только оперативное вмешательство учительницы физкультуры, которая продолжала реанимационные мероприятия до прибытия скорой, позволило доставить девочку в госпиталь Амадора-Синтра живой.
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