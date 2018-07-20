Португалия: «умные» радары

Радары на Via de Cintura Interna (VCI) в Порту уже «автоматически сообщают» о превышении скорости в Национальную службу безопасности дорожного движения (ANSR), которое теперь может штрафовать всех, кто движется со скоростью более 80 км/ч. (Лимит скорости на всей протяженности VCI составляет 80 км/ч.)

Речь идет о четырех портиках с «идентификаторами», которые в настоящее время «технически подготовлены», чтобы сообщать о превышении скорости «непосредственно в ANSR» - единственный орган, компетентный для наложения штрафов, в частности - о случаях, выявленных радарами.

IPпояснила, что «идентификаторы» будут собирать информацию и передавать ее непосредственно в ANSR», которая затем будет отвечать за анализ данных и обработку штрафов. «Будут ли затем выписаны штрафы или нет - это не относится к сфере деятельности IP», - поясняет официальный источник в этой организации.