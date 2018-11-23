Португалия: Университет Коимбры усилил борьбу с плагиатом

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Университет Коимбры усилил борьбу с плагиатом

Университет Коимбры санкционировал 77 студентов, 19 - за плагиат и 58 - за мошенничество.

Двое из этих студентов не смогли посещать учреждение от одного до пяти лет.

Борьба с «копированием», плагиатом и мошенничеством усилилась с тех пор, как в учебном году 2012-2013 гг. в «Регламенте обучения студентов Университета Коимбры (UC)» ужесточили правила обучения и ввели санкции за нарушения.

За «копирование», плагиат, мошенничество, фальсификацию и т.д., студенты могут быть наказаны, начиная с предупреждения  и до запрета посещения университета на определенный период времени, максимально до пяти лет.

С момента вступления в силу Регламента вплоть до настоящего учебного года были наказаны 77 человек.

В течение шести лет было обнаружено 58 случаев мошенничества: 37 - «копирование», 16 - использование электронных элементов (смартфоны/смартчасы), два - «имитации идентичности», два - «фальсификация документов» и одна из «ассоциаций» от имени чужой работы.

Из них два случая привели к штрафам и запрету на посещение Университета на срок от одного до пяти лет, 56 студентов получили в качестве санкций временное приостановление учебы на периоды между 30 и 150 дней.

В заявлении Университета сообщается, что борьба с плагиатом была усилена в последний учебный год в связи с введением в действие программного обеспечения для обнаружения такого рода нарушений.

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