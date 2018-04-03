Португалия упростила процесс оформления виз для россиян

Изменения вступили в силу 1 апреля 2018 года.

Отмечается, что раньше Португалия выдавала визу, максимальный срок действия которой составлял полгода. Теперь соискатели из РФ могут получить годовую мультивизу, пишет iz.ru.

Также португальское посольство будет рассматривать документы на визу в течение трех дней, в то время как раньше на это требовалось не менее недели.

Кроме того, интерес российских туристов к Португалии растет.

«Большинство туристов выбирают экскурсионные программы по Португалии или отдых на Мадейре. Часто туристы выбирают комбинированные маршруты. «Лиссабон круглогодично комбинируется с Лиссабонской Ривьерой, летом - с Алгарве, зимой с Мадейрой», - сказала руководитель направления Португалия компании PAC Group Светлана Калошина.

Ранее стало известно, число самостоятельных туристов из РФ в Египте в 2017 году выросло почти в пять раз - до 94 тыс. туристов.